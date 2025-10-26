ЗАРЕЖДАНЕ...
|Telegraph: Един от охранителите в "Лувъра" е помогнал на крадците
"Има данни от криминалистична експертиза, които сочат, че един от охранителите на музея е сътрудничил на крадците. Благодарение на предоставената поверителна информация за системата за сигурност на музея, престъпниците са знаели къде има пропуск в нея“, цитира изданието думите на неназован източник. Според вестника става дума за видеозаписи на престъпниците и тяхната кореспонденция, но самоличността на крадците все още не е установена.
На 19 октомври прокурорът на Париж Лора Беко съобщи, че четирима престъпници са проникнали в Лувъра с помощта на автохидравличен подемник, който са докарали до стените му. След като разбили витрините в Галерията на Аполон, те откраднали общо девет бижута, едно от които - короната на императрица Евгения (съпругата на Наполеон III), инкрустирана с 1354 диаманта, - изпуснали при бягството си. Според прокурора, разследването клони към версията, че обирът е извършен от професионалисти. Беко отбеляза, че стойността на откраднатите бижута се оценява на 88 млн. евро.
