Telegraph: Един от охранителите в "Лувъра" е помогнал на крадците

© Един от охранителите на "Лувъра" може да е оказал съдействие на крадците, които на 19 октомври извършиха кражба и напуснаха безпрепятствено парижкия музей. За това съобщи вестник The Daily Telegraph, позовавайки се на източници от разследващите органи.



"Има данни от криминалистична експертиза, които сочат, че един от охранителите на музея е сътрудничил на крадците. Благодарение на предоставената поверителна информация за системата за сигурност на музея, престъпниците са знаели къде има пропуск в нея“, цитира изданието думите на неназован източник. Според вестника става дума за видеозаписи на престъпниците и тяхната кореспонденция, но самоличността на крадците все още не е установена.



На 19 октомври прокурорът на Париж Лора Беко съобщи, че четирима престъпници са проникнали в Лувъра с помощта на автохидравличен подемник, който са докарали до стените му. След като разбили витрините в Галерията на Аполон, те откраднали общо девет бижута, едно от които - короната на императрица Евгения (съпругата на Наполеон III), инкрустирана с 1354 диаманта, - изпуснали при бягството си. Според прокурора, разследването клони към версията, че обирът е извършен от професионалисти. Беко отбеляза, че стойността на откраднатите бижута се оценява на 88 млн. евро.