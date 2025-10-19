Тиара на императрица Евгения сред откраднатите бижута от Лувъра

© Чудовищен! Сърцето на Франция кърви тази вечер. Това заяви френският политик Флориан Филипо в социалната мрежа Х.



Филипо обяви и какво е било откраднато от Лувъра по време на дръзката кражба днес.



- Диадема с украшението на кралица Мария-Амели и кралица Хортензия



- Колие от сапфирения комплект на кралица Мария-Амели и кралица Ортензия



- Обица, чифт от сапфирения комплект на кралица Мария-Амели и кралица Хортензия



- Изумрудено колие от комплекта на Мари-Луиз



- Чифт изумрудени обеци от комплекта на Мари-Луиз



- Брошка с реликварий



- Тиара на императрица Евгения



- Голям лък на корсажа на императрица Евгения (брошка)



От Le Parisen съобщиха по-рано, че короната на императрица Евгения, висока 13 см и широка 15 см, съставена от 1354 диаманта, 1136 рози и 56 изумруда, е била намерена недалеч от музея.



Местните власти твърдят, че четирима души са участвали в обира. Престъпниците са били добре обучени и са използвали различни инструменти за извършване на грабежа. Престъплението е продължило общо седем минути.