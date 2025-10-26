ИЗПРАТИ НОВИНА
Двама души са арестувани за обира в "Лувъра"
Автор: Николина Александрова 11:12Коментари (0)145
©
Двама заподозрени са арестувани по случая с грандиозния обир в "Лувъра" – една седмица след като крадци откраднаха бижута на стойност 88 млн. евро, съобщи Le Parisien.

Един от задържаните е бил арестуван, докато се опитвал да се качи на полет за Алжир от летище "Шарл де Гол“ в Париж в събота.

Под светлината на международните прожектори, разследването на кражбата на века в "Лувъра", при която на 18 октомври бяха откраднати безценни бижута от френската корона, се ускорява. Според информация на френската медия, двама заподозрени са били задържани в събота (25 октомври) вечерта и поставени под стража в рамките на разследването за "кражба от организирана банда" и "съучастие в престъпление", водено от парижката бригада за борба с бандитизма (BRB) и Централния офис за борба с трафика на културни ценности (OCBC).

Двамата мъже, родом от Сена-Сен-Дени (департамент в регион Ил дьо Франс, северна Франция) и на възраст около 30 години, са заподозрени, че са били част от групата от четирима престъпници, които са проникнали с взлом в най-известния френски музей, като са използвали камион, оборудван с кош. Там, облечени в жълти жилетки и мотоциклетни каски, крадците са счупили прозореца, водещ към галерията на Аполон, където са изложени бижутата на френската корона, където са откраднали кралски съкровища, принадлежали на няколко френски владетели, сред които императрица Евгения, съпруга на Наполеон III.


