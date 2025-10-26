ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Двама души са арестувани за обира в "Лувъра"
Един от задържаните е бил арестуван, докато се опитвал да се качи на полет за Алжир от летище "Шарл де Гол“ в Париж в събота.
Под светлината на международните прожектори, разследването на кражбата на века в "Лувъра", при която на 18 октомври бяха откраднати безценни бижута от френската корона, се ускорява. Според информация на френската медия, двама заподозрени са били задържани в събота (25 октомври) вечерта и поставени под стража в рамките на разследването за "кражба от организирана банда" и "съучастие в престъпление", водено от парижката бригада за борба с бандитизма (BRB) и Централния офис за борба с трафика на културни ценности (OCBC).
Двамата мъже, родом от Сена-Сен-Дени (департамент в регион Ил дьо Франс, северна Франция) и на възраст около 30 години, са заподозрени, че са били част от групата от четирима престъпници, които са проникнали с взлом в най-известния френски музей, като са използвали камион, оборудван с кош. Там, облечени в жълти жилетки и мотоциклетни каски, крадците са счупили прозореца, водещ към галерията на Аполон, където са изложени бижутата на френската корона, където са откраднали кралски съкровища, принадлежали на няколко френски владетели, сред които императрица Евгения, съпруга на Наполеон III.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Руският фондов пазар се срина
12:09 / 25.10.2025
Земетресение с магнитуд 5,8 удари остров в Япония
21:52 / 24.10.2025
Кризата на сръбския нефтопазар удря и България
12:24 / 23.10.2025
NBC News: Срещата Тръмп-Путин е отложена
19:47 / 21.10.2025
Водачите в Гърция вече може да шофират с дебели якета и да пият в...
09:14 / 21.10.2025
Тръмп пак се ''извъртя'' за победителя във войната в Украйна
20:23 / 20.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Почина пострадалият в челната катастрофа на Околовръстното
10:34 / 24.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS