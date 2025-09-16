ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Тайлър Робинсън е официално обвинен за убийството на Чарли Кърк, искат смъртно наказание
Автор: Елиза Дечева 22:09Коментари (0)52
©
Тайлър Робинсън, заподозреният за убийството на Чарли Кърк, е официално обвинен в убийство с утежняващи вината обстоятелства, две обвинения за възпрепятстване на правосъдието и углавно изстрелване на огнестрелно оръжие, причиняващо сериозни телесни наранявания, две обвинения за подправяне на свидетели и извършване на насилствено престъпление в присъствието на дете. Това каза днес прокурорът на окръг Юта Джеф Грей на пресконференция, пише Sky news. 

Твърди се, че Робинсън също така е наредил на съквартиранта си да изтрие "уличаващи текстове" за убийството и да "мълчи", ако бъде разпитан от полицията.

Грей каза, че възнамерява да поиска смъртно наказание. Робинсън е задържан без гаранция. 

"Фокус" припомня, че Кърк, който бе сътрудник на президента Тръмп, беше смъртоносно прострелян на 10 септември по време на политически дебати в щата Юта. По-късно, той, почина от раните си в болницата. Два дни след убийството му, бяха разпространени и снимки на предполагаемия стрелец, по-късно идентифициран като 22-годишният Тайлър Робинсън.


Още по темата: общо новини по темата: 11
14.09.2025 »
14.09.2025 »
12.09.2025 »
12.09.2025 »
12.09.2025 »
12.09.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Почина Робърт Редфорд
15:34 / 16.09.2025
Израел започна сухопътна офанзива в град Газа
07:59 / 16.09.2025
Българин е в топ 3 на най-богатите хора под 40 години в света
12:27 / 15.09.2025
Земетресение удари Гърция
09:39 / 15.09.2025
Златото надмина рекорда си, поставен преди повече от 45 години
16:00 / 14.09.2025
Заподозряният за убийството на Чарли Кърк е настанен в специален ...
15:10 / 14.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Местим стрелките с един час назад
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
Брокер: 17 000 жилища в шестия по големина град в България нито се ползват, нито се отдават под наем
Брокер: 17 000 жилища в шестия по големина град в България нито се ползват, нито се отдават под наем
14:10 / 14.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Обяви за работа: 3500 лева заплата за готвач, учител-2000 лв., охрана - 1800 лв., касиер - 1500 лв.
Обяви за работа: 3500 лева заплата за готвач, учител-2000 лв., охрана - 1800 лв., касиер - 1500 лв.
11:31 / 14.09.2025
Една легенда на България стана на 67
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Актьорът с едно от най-странните имена днес става на 51, роден е в София
Актьорът с едно от най-странните имена днес става на 51, роден е в София
17:25 / 15.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зверска катастрофа на "Ботевградско шосе"
Поскъпване на хранителните продукти
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: