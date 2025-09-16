ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Тайлър Робинсън е официално обвинен за убийството на Чарли Кърк, искат смъртно наказание
Твърди се, че Робинсън също така е наредил на съквартиранта си да изтрие "уличаващи текстове" за убийството и да "мълчи", ако бъде разпитан от полицията.
Грей каза, че възнамерява да поиска смъртно наказание. Робинсън е задържан без гаранция.
"Фокус" припомня, че Кърк, който бе сътрудник на президента Тръмп, беше смъртоносно прострелян на 10 септември по време на политически дебати в щата Юта. По-късно, той, почина от раните си в болницата. Два дни след убийството му, бяха разпространени и снимки на предполагаемия стрелец, по-късно идентифициран като 22-годишният Тайлър Робинсън.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 11
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Почина Робърт Редфорд
15:34 / 16.09.2025
Израел започна сухопътна офанзива в град Газа
07:59 / 16.09.2025
Българин е в топ 3 на най-богатите хора под 40 години в света
12:27 / 15.09.2025
Земетресение удари Гърция
09:39 / 15.09.2025
Златото надмина рекорда си, поставен преди повече от 45 години
16:00 / 14.09.2025
Заподозряният за убийството на Чарли Кърк е настанен в специален ...
15:10 / 14.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Актьорът с едно от най-странните имена днес става на 51, роден е в София
17:25 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS