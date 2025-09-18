ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Анализаторът Огнян Дъскарев: В САЩ врят и кипят заради убийството на Чарли Кърк
Убийството на Чарли Кърк според него е резултат от крайната левичарска идеология, която владее половин Америка. "Аз я наричам неокомунизъм. Тази мракобесна джендърска идеология предполага абсолютна липса на търпение към опонента“, обясни Дъскарев.
Последните 10 масови убийства в САЩ са извършени от трансджендъри, отбеляза той. "Убийството на Чарли Кърк също е извършено от младеж от Юта, който е трансджендър“, посочи Дъскарев.
Международният анализатор отбеляза, че във вчерашния ден Федералната банка намали лихвите с 0,25%. "Такова беше желанието на американския президент. Това е доказателство, че инфлацията не се увеличава. Заемите стават по-евтини и така ще поевтинее всичко. Основният индекс "Дау Джоунс“ веднага мина психологическата граница от 46 000 пункта. Засега приходите в хазната от по-високите мита на Тръмп са около 200 милиарда долара. Една от причините за гигантските чужди инвестиции в САЩ от началото на втория мандат на Тръмп са митата, защото те подтикват вътрешното производство. В момента чуждите инвестиции в САЩ за 9 месеца управление на Тръмп възлизат на 5 трилиона 613 млрд. долара. Това е уникален успех“, смята той.
Дъскарев коментира и визитата на Доналд Тръмп във Великобритания, като я определи като "изключително успешна“. "Не си спомням друг американски президент да е бил удостояван от британската монархия с две официални държавни посещения.“
Икономическите връзки между САЩ и Великобритания са изключително силни, отбеляза той. Американският президент е запазил 10% мита за търговския си партньор – най-ниски в сравнение с всички останали, наложени от новата американска администрация, допълни Дъскарев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 12
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Алексей Навални е бил отровен
20:07 / 17.09.2025
Ипотеките в Гърция скочиха
10:08 / 17.09.2025
Цените в Гърция през септември: Основно ястие плюс безплатно узо ...
10:32 / 17.09.2025
Тайлър Робинсън е официално обвинен за убийството на Чарли Кърк, ...
22:09 / 16.09.2025
Намериха лечение за рак?
21:26 / 16.09.2025
Почина Робърт Редфорд
15:34 / 16.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
България вдигна МиГ-29, а Румъния, F-16
19:13 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:35 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS