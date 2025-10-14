Тръмп ще награди посмъртно Чарли Кърк

© Президент Доналд Тръмп ще връчи Президентския медал за свобода - най-високото гражданско отличие на САЩ, на убития десен активист Чарли Кърк на церемония в Белия дом, предаде The New York Times.



Кърк, който беше ключов организатор на движението MAGA , беше смъртоносно прострелян на 10 септември, докато говореше на събитие в университета Utah Valley. Тръмп обяви смъртта му в социалните си медии Truth Social, а на следващия ден президентът заяви, че ще награди Кърк с посмъртен медал.



"Чарли беше гигант на своето поколение, защитник на свободата и вдъхновение за милиони и милиони хора“, каза тогава Тръмп. Той прогнозира, че ще има "много голяма тълпа“ за церемонията, която според графика на президента ще се проведе в Източната зала на Белия дом.



Чарли Кърк беше сред най-значимите лидери на движения в съвременната американска политика и помогна за мобилизирането на младите консерватори да подкрепят Тръмп на президентските избори през 2024 г. Но реториката му беше разделяща и включваше критики към правата на гейовете и транссексуалните, както и твърдения, че приемането на Закона за гражданските права от 1964 г. е било "грешка“. Някои критици твърдят, че почитта към него като защитник на свободата на словото е направила някога екстремистки възгледи масови.



Активистът щеше да отбележи 32-ия си рожден ден във вторник. През септември Камарата на представителите и Сенатът одобриха резолюции, с които 14 октомври се обявява за "Национален ден на паметта на Чарли Кърк“.