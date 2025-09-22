ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
"Прощавам му": Вдовицата на Чарли Кърк с послание, което Америка трябва да чуе
Автор: Николина Александрова 09:53Коментари (0)82
©
В препълнения стадион "Стейт Фарм“ в Глендейл, Аризона, вдовицата на Чарли Кърк Ерика се обърна към убиеца на съпруга й, със сълзи на очите и думите й бяха посрещнати с мълчание, докато тълпата не избухна в аплодисменти.

"Прощавам му! Отговорът на омразата не е омраза“, заяви тя. "Това е може би посланието, което Америка най-много се нуждае да чуе и което най-малко е чувала".

"Моят съпруг би искал да спаси младежите, като този, който отне живота му. "Отче! прости им, понеже не знаят, що правят!"

По-рано американският президент Доналд Тръмп произнесе реч на погребението на Чарли Кърк, "което по-скоро приличаше на държавно погребение на републиканец, пише Sky News.

Десетки хиляди почетоха паментта на Чарли Кърк на стадиона "Стейт Фарм“ в Аризона.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и други видни републиканци присъстваха на стадиона, сред присъстващите бе и Илон Мъск, който размени няколко реплики с Доналд Тръмп.



Още по темата: общо новини по темата: 13
18.09.2025 Анализаторът Огнян Дъскарев: В САЩ врят и кипят заради убийството на Чарли
Кърк
16.09.2025 Тайлър Робинсън е официално обвинен за убийството на Чарли Кърк, искат смъртно наказание
14.09.2025 Белият дом планира да отдели 58 млн. долара за сигурността на държавните служители след убийството на Кърк
14.09.2025 Заподозряният за убийството на Чарли Кърк е настанен в специален блок на затвора в Юта
12.09.2025 Бащата на Робинсън първо се изповядал и после издал сина си
12.09.2025 "Ей, фашист! Хвани!: Робинсън е изписал послания върху куршумите, предназначени за Чарли Кърк
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Отложиха есента
22:37 / 21.09.2025
Частично слънчево затъмнение днес
20:20 / 21.09.2025
Красива журналистка на Nova се омъжи
19:43 / 21.09.2025
Голям, но неизвестен на широката публика българин днес стана на 5...
19:06 / 21.09.2025
С тези стъпки туршията никога няма да се развали
18:23 / 21.09.2025
Голяма холивудска звезда се завръща към музиката
16:30 / 21.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Производител от Пловдивско: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
Производител от Пловдивско: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
10:13 / 21.09.2025
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
17:56 / 20.09.2025
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за три седмици, сега можем да купим храна за два дни
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за три седмици, сега можем да купим храна за два дни
22:17 / 20.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
Ученичка от Пловдив превърна печалбата си от "Стани богат" в помощ за връстници в нужда
Ученичка от Пловдив превърна печалбата си от "Стани богат" в помощ за връстници в нужда
17:08 / 21.09.2025
България постави нов рекорд на Гинес
България постави нов рекорд на Гинес
11:32 / 20.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
Пловдив отбелязва Деня на Независимостта
Бюджет 2025
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: