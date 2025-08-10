ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Стрелба в Тетово, има жертва и ранени
По първоначална информация въоръжения сблъсък е бил между лица от две превозни средства, по време на което е настъпило пътнотранспортно произшествие, след което колите са напуснали мястото, едното от които се е насочило към улица "113", а другото в неизвестна посока.
"Превозното средство, насочило се към "113" е лек автомобил Ford Fiesta с татуирани регистрационни номера. От проверката е установено, че става въпрос за нерегистриран регистрационен номер на същото превозно средство, собственост на лицето Е.М. (19) от с. Гайре.
На кръстовището е открит и лек автомобил "Фолксваген Голф", собственост на Ф.Р. (46) от Тетово, а вътре в превозното средство е открит един починал човек с огнестрелни рани. За събитието е сформиран екип, който се ръководи от дежурен прокурор в ОЙО-Тетово и екип от СВР-Тетово. "В момента разследваме", казаха от МВР.
Ранени са едно непълнолетно момиче, което е в Клинична болница – Тетово, други двама мъже са прехвърлени като спешни случаи в клиничния комплекс "Майка Тереза" в Скопие, както и един пешеходец.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 392
|предишна страница [ 1/66 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Ryanair официално за скандала с инвалидната количка на летище "Ва...
22:58 / 09.08.2025
Арестуваха грък, който принуждавал непълнолетна в България да мал...
19:06 / 09.08.2025
Стрелба на Таймс Скуеър в Ню Йорк, трима души са ранени
11:22 / 09.08.2025
Зеленски: Украинците няма да дадат земята си на Русия
10:33 / 09.08.2025
CBS News: Зеленски може да присъства на срещата Тръмп-Путин в Аля...
09:18 / 09.08.2025
Тръмп ще се срещне с Путин на 15 август
06:49 / 09.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
Промени в БНТ
10:36 / 09.08.2025
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Никол Станкулова: Бях бременна тогава. Направихме щур купон
17:27 / 09.08.2025
Пълнолунието на 9 август е съдбоносен портал
09:17 / 09.08.2025
Сервитьор от Пловдив: Не са виновни, че не разбират от ресторант
16:45 / 08.08.2025
НИМХ: Започва труден период
07:20 / 08.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS