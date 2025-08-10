ИЗПРАТИ НОВИНА
Стрелба в Тетово, има жертва и ранени
Автор: Георги Кирилов 17:44Коментари (0)334
Един човек е убит, а четирима са ранени, включително непълнолетно момиче при стрелба, станала днес около 12:30 часа местно време на кръстовището между улиците "Илинденска" и "Благоя тоска" в Тетово, пише МКД. 

По първоначална информация въоръжения сблъсък е бил между лица от две превозни средства, по време на което е настъпило пътнотранспортно произшествие, след което колите са напуснали мястото, едното от които се е насочило към улица "113", а другото в неизвестна посока. 

"Превозното средство, насочило се към "113" е лек автомобил Ford Fiesta с татуирани регистрационни номера. От проверката е установено, че става въпрос за нерегистриран регистрационен номер на същото превозно средство, собственост на лицето Е.М. (19) от с. Гайре.

На кръстовището е открит и лек автомобил "Фолксваген Голф", собственост на Ф.Р. (46) от Тетово, а вътре в превозното средство е открит един починал човек с огнестрелни рани. За събитието е сформиран екип, който се ръководи от дежурен прокурор в ОЙО-Тетово и екип от СВР-Тетово. "В момента разследваме", казаха от МВР. 

Ранени са едно непълнолетно момиче, което е в Клинична болница – Тетово, други двама мъже са прехвърлени като спешни случаи в клиничния комплекс "Майка Тереза" в Скопие, както и един пешеходец.



