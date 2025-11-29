ЗАРЕЖДАНЕ...
|Стрелба по време на Черния петък в Калифорния, трима души са ранени в търговски център
Стрелбата в петък е изолиран инцидент, съобщи полицейското управление на Сан Хосе в социалната платформа X.
Ранени са възрастен мъж, възрастна жена и 16-годишно момиче, заяви говорителят на управлението сержант Хорхе Гарибай в интервюта за медиите на мястото на инцидента.
"Стрелбата не е била насочена към нищо неподозиращите купувачи“, подчертава Гарибай. "Нещо се е случило между двама души, което е предизвикало стрелбата.“
Той допълва че се смята, че заподозреният стрелец е избягал преди пристигането на полицаите и не е открито оръжие.
Полицейски служители са евакуирали и са разчистили търговския център Valley Fair в Санта Клара, за да потвърдят, че няма заплаха за обществената безопасност, съобщи агенцията.
