Стрелба по време на Черния петък в Калифорния, трима души са ранени в търговски център

© Трима души са получили огнестрелни рани при стрелба в търговски център в Санта Клара, Калифорния по време на разпродажбите в рамките на т.нар. "Черен петък". Полицията е евакуирала обекта в един от най-натоварените дни за пазаруване в годината, съобщиха местните власти, предава LAtimes.



Стрелбата в петък е изолиран инцидент, съобщи полицейското управление на Сан Хосе в социалната платформа X.



Ранени са възрастен мъж, възрастна жена и 16-годишно момиче, заяви говорителят на управлението сержант Хорхе Гарибай в интервюта за медиите на мястото на инцидента.



"Стрелбата не е била насочена към нищо неподозиращите купувачи“, подчертава Гарибай. "Нещо се е случило между двама души, което е предизвикало стрелбата.“



Той допълва че се смята, че заподозреният стрелец е избягал преди пристигането на полицаите и не е открито оръжие.



Полицейски служители са евакуирали и са разчистили търговския център Valley Fair в Санта Клара, за да потвърдят, че няма заплаха за обществената безопасност, съобщи агенцията.