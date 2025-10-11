ЗАРЕЖДАНЕ...
|Стрелба на площад в Германия, има ранени
Стрелбата е станала в магазин за спортни залагания на пазарния площад в Гисен, разположен в централната провинция Хесен.
Държавната телевизия съобщава, че извършителят е избягал, но няма опасност за обществеността.
Полицията е затворила района около пазара след съобщенията за стрелбата, която е станала около 15:10 ч. местно време.
Полицията разследва случая, а мотивът все още не е известен.
