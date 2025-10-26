ИЗПРАТИ НОВИНА
Смъртоносна катастрофа в Румъния
Автор: Елиза Дечева 15:57Коментари (0)46
©
Смъртоносна катастрофа е станала в покрайнините на Драгушени, Румъния. 

Кадри, публикувани от NEXTA показват камион, който губи управление на мокрия път, блъска се в кола, която е в насрещното и се преобръща след това. 

42-годишният шофьор на колата и неговият пътник са загинали при сблъсъка. Шофьорът на камиона е оцелял. Тестът му за алкохол е отрицателен.



