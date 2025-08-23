ИЗПРАТИ НОВИНА
Смърт на снимачната площадка на сериал на Netflix
Автор: Георги Кирилов 18:46
©
Асистент-режисьорът на "Емили в Париж" Диего Борела почина по време на снимките на новия сезон. 47-годишният Борела е снимал шоуто на Netflix във Венеция, когато е колабирал пред екипа, съобщи The Independent.

Местният вестник "La Repubblica“ информира, че медици не са успели да спасят режисьора, след като са се втурнали към хотел "Даниели“ около 19:00 часа в четвъртък. Смята се, че мъжът е получил инфаркт. Снимачният процес по последния епизод на предстоящия пети сезон е спрян.

Очакваше се снимките да приключат в понеделник (25 август) и според съобщенията Борела е трябвало да заснеме последната сцена преди да стане трагичният инцидент.

Здравната служба на Венеция заяви: "Нашата линейка пристигна в 18:42 (в четвъртък вечерта). Медиците направиха опити да го реанимират. Но в крайна сметка всички усилия се оказаха закъснели. Около 19:30 той беше обявен за мъртъв.“

Борела, роден в италианския град, е бил уважаван писател и режисьор, работил е в Рим, Лондон и Ню Йорк. Италиански издания съобщиха, че напоследък той се е съсредоточил върху писането на поезия, приказки и детски истории.

Сериалът "Емили в Париж“ ще бъде пуснат по Netflix на 18 декември.


Статистика: