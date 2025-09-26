ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шест деца починаха в интензивното отделение на румънска болница след смъртоносна бактерия
Министърът на здравеопазването Александру Рогобете каза пред Digi24, че болницата е съобщила "твърде късно“ за ситуацията.
Министерството на здравеопазването обяви санкциите, наложени от инспекторите на Дирекцията за обществено здравеопазване в Яш след проверките, извършени в Детската спешна клинична болница, след появата на огнище на инфекция с бактерията Serratia Marcescens. Ето и някои от тях:
- Епидемиологът на болницата е глобен с 10 000 леи за неспазване на законовите разпоредби при контрол на нозокомиалните инфекции.
- Лекарят от интензивното отделение е получил глоба от 10 000 леи за неспазване на протоколите и процедурите.
- Здравното звено е било глобено с 50 000 леи за неспазване на протоколите и процедурите.
"Първият случай беше на 7 септември. Когато идентифицирахме три случая, ги докладвахме като огнище и предприехме необходимите мерки, а именно: ограничаване на приема в интензивното отделение, обучение и преквалификация на персонала по хигиена на ръцете и методи за почистване. Бяха взети бързи тестове на хранителните среди от интензивното отделение, от повърхности, от оборудване, от вентилация, от ръцете на персонала. На 16-ти се появиха и другите случаи. Информирахме да не приемат пациенти от други окръзи, освен в рамките на лимита на местата в другия корпус. Идентифицираният микроб е чувствителен към антибиотици", обясни представител на болницата.
По време на регистрираните първи три случая, в отделението е имало общо девет хоспитализирани деца. Шест от тях са починали през последната седмица и половина. Към този момент едното е преместено в столицата, другото е в онкологично отделение, а третото остава в интензивно отделение.
Лекарите обясниха, че тази инфекция се появява, когато пациентът има много нисък имунитет.
