САЩ направиха изключение за България за санкциите срещу "Лукойл"
Ето какво още добави той: "Това е резултат от активното сътрудничество между българското правителство и американските власти и интензивният диалог, който имахме в последните няколко седмици, за което сме благодарни. Приетите реформи за гарантиране на управлението на паричните потоци на групата компании с разширяване на правомощията на особения търговски управител от народното събрание бяха важни за този процес.
Актът на американското правителство позволява на дружествата да продължат дейността си, а всички физически и юридически лица в България могат да извршват търговски операции и сделки с "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и "Лукойл България" ЕАД, Лукойл Авиейшън България ЕООД, Лукойл България Бункер ЕООД и техните дъщерни дружества, включително и плащания по действащи и нови договори.
По този начин се осигурява както стабилността на доставките на петрол, така и на цените за българските граждани и българският бизнес, което е нашата основна цел.
Даденият срок е със стандартната за процедурата продължителност - от 14 ноември 2025 г. до 29 април 2026 г., с възможност за удължаване".
