САЩ направиха изключение за България за санкциите срещу "Лукойл"

© Групата Лукойл в България получи току-що разрешително за продължаване на дейността от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ. Това написа правосъдният министър Георги Георгиев във Facebook.



Ето какво още добави той: "Това е резултат от активното сътрудничество между българското правителство и американските власти и интензивният диалог, който имахме в последните няколко седмици, за което сме благодарни. Приетите реформи за гарантиране на управлението на паричните потоци на групата компании с разширяване на правомощията на особения търговски управител от народното събрание бяха важни за този процес.



Актът на американското правителство позволява на дружествата да продължат дейността си, а всички физически и юридически лица в България могат да извршват търговски операции и сделки с "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и "Лукойл България" ЕАД, Лукойл Авиейшън България ЕООД, Лукойл България Бункер ЕООД и техните дъщерни дружества, включително и плащания по действащи и нови договори.



По този начин се осигурява както стабилността на доставките на петрол, така и на цените за българските граждани и българският бизнес, което е нашата основна цел.



Даденият срок е със стандартната за процедурата продължителност - от 14 ноември 2025 г. до 29 април 2026 г., с възможност за удължаване".