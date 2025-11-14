ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Русия удари Киев, чуват се експлозии!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:57Коментари (1)830
© ЕПА/БГНЕС
Руските сили предприеха в ранните часове днес масирана атака срещу Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от "Ройтерс". В града се чува грохот от работата на противовъздушна отбрана, съобщава се и за поредица експлозии.

Кличко каза, че падащи отломки са поразили пететажна жилищна сграда в Днепровски район, на източната страна на река Днепър. Пожар е пламнал и в жилище на висок етаж в Подолски район, на другия бряг на реката.

Отломки са паднали на територията на училище в Дарницки район. Кметът е поискал екипи за спешна помощ да бъдат изпратени в няколко района на града.

Украинските военновъздушните сили съобщиха, че руски ракети са били насочени срещу Киев и още няколко области.

Началникът на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко написа в социалните мрежи, че броят на пострадалите в резултат на атаката на руски дронове и ракети е нараснал до 16. Според него сред ранените има и 10-годишно дете. По-рано кметът на Киев съобщи за 11 пострадали.


Още по темата: общо новини по темата: 4684
13.11.2025 Фон дер Лайен: ЕС ще предостави нов голям транш за Украйна
11.11.2025 Появиха се нови спекулации около здравето на Путин
09.11.2025 Вучич отговори на критиките на Захарова за доставки на сръбски боеприпаси за Украйна
08.11.2025 Песков: Медийните съобщения, че Сергей Лавров е изпаднал в немилост, са напълно неверни
07.11.2025 Захарова нападна Вучич
06.11.2025 Украинските военни задържаха мъж от антуража на Анджелина Джоли
предишна страница [ 1/781 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Путинските тролове стрелят напосоки преди да изпукат…гнусни убийци.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Международни новини:
"Карлайл" проучва възможностите за закупуване на чуждестранните а...
22:28 / 13.11.2025
Фон дер Лайен: ЕС ще предостави нов голям транш за Украйна
12:44 / 13.11.2025
Край границата с България: Опит за бягство в гръцки център за миг...
23:01 / 12.11.2025
Очаква се най-тежкият грипен сезон в историята да удари Европа
19:32 / 12.11.2025
Евростат: България с рекорден ръст на заплатите, но пак е на дъно...
19:04 / 12.11.2025
Visa и Mastercard със споразумение на стойност 30 млрд. долара
22:18 / 11.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
11:41 / 12.11.2025
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
13:48 / 13.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Буковска: Бойкотирам Русия и не си наливам гориво от бензиностанции "Лукойл"
Буковска: Бойкотирам Русия и не си наливам гориво от бензиностанции "Лукойл"
12:30 / 12.11.2025
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
14:50 / 13.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Концесия на стадион Тодор Диев
Бюджет 2026
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: