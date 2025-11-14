ЗАРЕЖДАНЕ...
|Русия удари Киев, чуват се експлозии!
Кличко каза, че падащи отломки са поразили пететажна жилищна сграда в Днепровски район, на източната страна на река Днепър. Пожар е пламнал и в жилище на висок етаж в Подолски район, на другия бряг на реката.
Отломки са паднали на територията на училище в Дарницки район. Кметът е поискал екипи за спешна помощ да бъдат изпратени в няколко района на града.
Украинските военновъздушните сили съобщиха, че руски ракети са били насочени срещу Киев и още няколко области.
Началникът на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко написа в социалните мрежи, че броят на пострадалите в резултат на атаката на руски дронове и ракети е нараснал до 16. Според него сред ранените има и 10-годишно дете. По-рано кметът на Киев съобщи за 11 пострадали.
