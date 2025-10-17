ИЗПРАТИ НОВИНА
Путин ще прелети над България напът за срещата с Тръмп?
Автор: ИА Фокус 21:37Коментари (0)174
© NOVA
Говорителят на руския президент Дмитрий Песков обяви днес, че маршрутът на подобен полет "засега е неясен". Като изключим Украйна, над която самолетът на руския президент няма как да прелети, остават две основни трасета - северно и южно, пише NOVA.

Северното може да бъде над Беларус и Полша или пък Балтийско море, Германия и Чехия.

Южното - над Черно море, България и Сърбия.

Според експерти вторият е по-вероятният маршрут. Въпросът е дали властите у нас ще получат искане за него и как ще отговорят.


