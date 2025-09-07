ИЗПРАТИ НОВИНА
Промени в полети на Ryanair
Автор: Лора Димитрова 17:25
©
Ryanair съкращава 1 милион места до Испания през зимния сезон 2025. Новината идва, след като летищният оператор Aena обяви увеличение на летищните такси, считано от 2026 г., предаде Travel Tomorrow.

По-рано през 2025 г. Ryanair вече обяви, че премахва 800 000 места до Испания след това, което авиокомпанията нарече "прекомерни летищни такси“, а сега нискотарифният превозвач планира да премахне още 1 милион през зимния сезон. Причината за това решение е увеличение с 6,62% на летищните такси, считано от 2026 г., наложено от летищния оператор Aena. 

Ryanair ще намали капацитета си на испанските регионални летища с 600 000 места (41%) и с 400 000 места на Канарските острови (10%) през зимата на 2025 г. По този начин 36 директни връзки с Испания и Канарските острови ще бъдат отменени, а операциите в три испански бази се очаква да бъдат преустановени през следващите месеци: Сантяго, Тенерифе Север и Виго. 

Въпреки че Ryanair в момента е най-важната пътническа авиокомпания в Испания, с над 10 000 служители в страната, авиокомпанията заяви, че вече не може да оправдае инвестициите "в летища, чийто растеж е възпрепятстван от прекомерни и неконкурентни такси“.

"Шокиращо е, че въпреки приноса от 28 милиарда евро за испанската икономика и един на всеки трима туристи, пристигащи с полети на Ryanair, няма желание за сътрудничество за стимулиране на трафика в райони, които се нуждаят от капацитет, свързаност и инвестиции. Ryanair отново призовава CNMC и испанското правителство да отхвърлят тези прекомерни увеличения на таксите и да удължат замразяването им, за да защитят регионалната свързаност, туризма и работните места“, заяви Еди Уилсън, главен изпълнителен директор на звеното DAC на Ryanair.

Ясен отговор

Aena не се поколеба да отговори на решението на Ryanair. Според главния изпълнителен директор Мауриси Лусена, намаляването на пътническите места за Испания е доказателство за "самодоволството, грубостта и изнудването“ на авиокомпанията. Тя добави, че увеличението от 6,62% се основава на солидни микроикономически принципи. Освен това, според нея, през последните няколко години авиокомпанията се е опитала да сплаши публичните власти на Германия, Франция, Белгия, Португалия, Италия, Гърция, Австрия, Нидерландия, Дания и Обединеното кралство.

Испанският министър на труда Йоланда Диас вече обяви, че ще поиска среща с председателя на Ryanair.

"Мога да гарантирам, че отговорът ще бъде прилагане на трудовото законодателство“, каза тя пред пресата. 

Тъй като капацитетът на Ryanair до Испания е намален, авиокомпанията реши да съсредоточи усилията си върху дестинации в Италия, Мароко, Хърватия, Швеция и Унгария през зимата на 2025 г. Ryanair понастоящем възнамерява да превози поне 3% повече пътници като цяло през годината, приключваща на 31 март 2026 г.







