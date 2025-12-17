Професор от MIT е убит в дома си, полицията издирва извършителя

© Професорът от Масачузетския технологичен институт (MIT) е застрелян в дома си в Бруклин, Масачузетс. Властите са започнали разследване на убийството, съобщава днес CNN.



47-годишният физик и учен в областта на термоядрената енергия Нуно Ф.Г. Лурейро е застрелян на 15 декември - понеделник - вечерта. Той е починал във вторник в местна болница, съобщиха от прокуратурата на окръг Норфолк.



Досега няма задържан заподозрян за убийството. Разследването продължава.