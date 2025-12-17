ЗАРЕЖДАНЕ...
|Професор от MIT е убит в дома си, полицията издирва извършителя
47-годишният физик и учен в областта на термоядрената енергия Нуно Ф.Г. Лурейро е застрелян на 15 декември - понеделник - вечерта. Той е починал във вторник в местна болница, съобщиха от прокуратурата на окръг Норфолк.
Досега няма задържан заподозрян за убийството. Разследването продължава.
