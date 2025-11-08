ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Песков: Медийните съобщения, че Сергей Лавров е изпаднал в немилост, са напълно неверни
"Ще ви отговоря кратко: нищо в тези съобщения не съответства на реалността“, заяви Песков на пресконференция пред журналисти.
В отговор на въпроса дали Лавров все още е на поста си, Песков отвърна, че "Лавров работи като министър на външните работи“.
Припомняме, че преди дни в западните медии се появиха съобщенията, че руският външен министър Сергей Лавров е "изпаднал в немилост“ след телефония разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Според изданията Путин вероятно вини Лавров за провалената среща с Доналд Тръмп.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4680
|предишна страница [ 1/780 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Отиде си един от откривателите на ДНК
22:35 / 07.11.2025
Голяма верига бензиностанции остава без гориво заради "Лукойл"
20:26 / 07.11.2025
Летищата в Белгия отново спряха полетите
12:13 / 07.11.2025
Пекар: Преди пет години можех да изхранвам семейството си, да пла...
09:08 / 07.11.2025
В Гърция купуването на жилище е почти недостижима мечта
10:18 / 06.11.2025
Британското посолство в София отговори на Борисов: Санкциите по "...
17:26 / 05.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS