|Намериха решение за проблема в пловдивското село Труд
В отговор на това дългогодишно искане, Министерството на транспорта и съобщенията, съвместно с община Марица, община Пловдив, кмета на село Труд, областна администрация – Пловдив и народния представител Цвета Караянчева предприеха конкретни действия за откриване на нова автобусна линия, част от областната транспортна схема на Пловдив, от село Труд до Централната жп гара Пловдив. Линията ще повтаря маршрута на линия №1 от градския транспорт на Пловдив, като ще се определят необходимият брой спирки, които да удовлетворяват нуждите на населението.
"Хората в района на село Труд отдавна чакат това решение и то е напълно справедливо. Нашата цел е да гарантираме, че ежедневното им придвижване до Пловдив ще бъде удобно, редовно и достъпно. Министерството ще съдейства на всички институции, за да може новата автобусна линия да стане факт възможно най-скоро“, заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.
На среща през миналата седмица, организирана от вицепремиера Гроздан Караджов, беше изработен конкретен план за действие, който ще доведе до устойчиво решаване на проблема. В нея участваха кметовете на Община Пловдив – Костадин Димитров, Община Марица – Димитър Иванов, с. Труд – Спас Стайков, областният управител на Пловдив – проф. Христина Янчева, народният представител Цвета Караянчева и представители на общинските администрации.
Планът за действие включва следните конкретни мерки и стъпки:
· Първата стъпка за откриване на новата линия е кметът на община Марица да съгласува с кмета на Пловдив, проект на маршрутно разписание, схема на маршрута, както и анализ на пътникопотока.
· Втората стъпка е кметът на община Марица да внесе мотивирано предложение до областна администрация Пловдив със съгласуваните вече маршрутно разписание, схема на маршрута, както и анализ на пътникопотока.
· Третата стъпка е областният управител да свика заседание на комисията за разглеждане на предложението и след приемането му да го утвърди.
· Четвъртата стъпка е община Марица да проведе процедура за избор на превозвач.
· Петата стъпка, която ще се изпълнява паралелно с горните четири, е ИА "Автомобилна администрация“ да изготви изменение на Закона за автомобилните превози, с което да отпадне задължението за използване на автогари по междуселищните автобусни линии за общините, чийто административен център попада в съседна община. Такива са общините Родопи, Добричка, Тунджа и Марица. Предложението ще бъде внесено за разглеждане в Народното събрание от народният представител Цвета Караянчева.
Срокът за откриване на новата линия и трайно решаване на този проблем е 100 дни.
