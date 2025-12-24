Началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Либия загина при самолетна катастрофа в Турция

© Самолетът на либийската военна делегация, на борда на който се е намирал началникът на Генералния щаб на Либия генерал-полковник Мухамед Али ал-Хадад, се е разбил в Турция във вторник вечерта, като няма информация за оцелели, съобщава агенция Anadolu.



Според агенцията, самолетът с петима пътници на борда е излетял в 20:10 (19:10 часа българско време) от летище Есенбога в Анкара и се е насочвал към столицата на Либия Триполи, в 20:52 часа (19:52 часа българско време) връзката с него е прекъсната.



Уточнява се, че катастрофата е станала в планински район в село Кесиккавак, район Хаймана.



Премиерът на Либия Абдел Хамид Дбейба публикува в социалните мрежи съобщение със съболезнования във връзка със смъртта на ал-Хадада и придружаващата го делегация в авиакатастрофата в Турция.



"С дълбока скръб и тъга съобщаваме за загиването на началника на Генералния щаб на либийската армия Мухамед ал-Хадада, командващия сухопътните войски Фейтури ел-Грибиля, командващия военно-промишления комплекс генерал-майор Махмуд ал-Катави, съветника на началника на Генералния щаб Мохамед Асави Диаба и фотографа на пресслужбата на Генералния щаб Мохамед Махджуб, които загинаха в трагична самолетна катастрофа при завръщането си от официално посещение в Анкара", пише Дбейба.



Според медиите, в Анкара ал-Хадад се е срещнал с министъра на отбраната на Турция Яшар Гюлер и други официални лица, участвал е в преговори на високо равнище по въпроси на отбраната, укрепването на военното сътрудничество между двете страни и решаването на регионални проблеми.