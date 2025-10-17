ИЗПРАТИ НОВИНА
Мощна експлозия в жилищен блок в Букурещ, има жертви, а сградата може да се срути
Автор: Елиза Дечева 12:20
©
Мощна експлозия е станала днес сутринта в жилищна сграда в букурещкия квартал Рахова, в Сектор 5. Най-малко трима души са загинали, а други 13 са били откарани по спешност в болница, сред които и две деца на 12 и 17 години, пише Digi24. 

Близката Теоретична гимназия "Димитрие Болинтиняну“ е евакуирана. Началникът на ДСУ, Раед Арафат, заяви, че "сградата е изложена на риск от срутване“ и затова е напълно евакуирана. Той уточни, че районът ще остане затворен. 

Министърът на здравеопазването каза, че повечето от пациентите са в критично състояние. 

"Създаден е кризисен център в Министерството на здравеопазването, който включва здравните звена, които ще приемат тези пациенти и работят под "бял код" за спешни случаи. Говорим за университетските болници "Флореаска“, "Милитара“, "Елиас“, "Багдасар“ и "Григоре Александру“, уточни той.


