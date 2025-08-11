© Множество хора са ранени след експлозия в стоманодобивен завод в предградията на Питсбърг, Пенсилвания, където пожарникарите се бореха с пламъците, докато гъст дим се издигаше от завода, съобщи Tanjug.



Говорителят на службите за спешна помощ на окръг Алегена Кейси Райнър потвърди, че десетки хора са ранени, но не може да потвърди дали някой е убит.



Губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро заяви в X, че неговата администрация е в контакт с местните служители в Клиъртън.



