|Млад българин загина при катастрофа на остров Крит
Инцидентът е станал малко след 5 часа сутринта на 3 октомври. В превозното средство е била и 25-годишната приятелка на загиналия, която също е ранена.
Инцидентът се разследва от пътната полиция в Ираклион.
