Майка падна с двете си деца от десетия етаж на жилищна сграда

© 48-годишна жена загина днес в Мадрид, след като падна от апартамент на десетия етаж на жилищна сграда с двете си тригодишни деца, които са оцелели при падането, предава El Pais.



Испанският всекидневник съобщи, че по време на трагедията в апартамента не е имало никой друг освен майката и малките деца.



Едното ранено дете е било транспортирано за лечение в университетската болница "12 октомври“, а другото в детската болница "Ниньо Хесус“. И двете са в критично състояние, според испанския вестник.



Източници, близки до разследването, подозират като мотив самоубийство. Националната полиция се е заела със случая.



Според Световната здравна организация самоубийството е проблем на общественото здраве, който не зависи от една-единствена причина, а е повлиян от множество фактори: социални, културни, биологични, психологически и екологични. Човек, който се самоубива, не иска да сложи край на живота си, а по-скоро на страданието, което понася.