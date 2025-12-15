ИЗПРАТИ НОВИНА
Кой е синът на Роб Райнер, който е в центъра на двойното убийство на режисьора и съпругата му?
Автор: Николина Александрова 08:55
©
Ник Райнер, син на известния американски режисьор Роб Райнер, е в центъра на разследването за смъртта на родителите си, тъй като е основният заподозрян в случая с двойното убийство, който разтърси Холивуд, пише ProtoThema.

Роб Райнер и съпругата му Мишел Сингър бяха намерени мъртви в дома си в Бредууд в неделя, 14 декември, като властите разследват обстоятелствата около престъплението, а медиите посочват сина им като вероятен извършител, без до момента да има официално потвърждение от полицията.

Според Parade, Роб Райнер и Мишел Сингър са били женени 35 години и са имали четири деца: синовете си Джейк и Ник, дъщеря си Роми, както и Трейси Райнер, дъщеря на Роб Райнер от брака му с покойната Пени Маршал.

Ник Райнер е говорил открито в миналото за сериозните проблеми с наркотичната зависимост, с които се е сблъсквал от юношеството си. Роден е на 14 септември 1993 г. и, както сам разкрива, че за първи път постъпва в рехабилитационен център на около 15-годишна възраст. До 2016 г. е преминал повече от дванадесет пъти през програми за детоксикация.

В изявленията си през 2016 г., според People, той описва живота си като бездомник в щати като Мейн, Ню Джърси и Тексас. Както е обяснил, причината да живее на улицата е, че е решил да не продължава предложените му програми за рехабилитация.

Успоредно с борбата си със зависимостта, Ник Райнер се насочи към писането. Той пише сценария на филма "Being Charlie“, който е базиран на живота и личните му преживявания. Филмът е режисиран от баща му, Роб Райнер, който заявява в предаването WTF With Marc Maron, че това е най-личният филм, който някога е режисирал.

Самият Ник, говорейки по време на промоцията на филма, споменава "тъмните години“ от живота си, като разказва, че когато е бил далеч от дома си, е можел да загуби живота си.

В интервю през 2016 г. за BUILD Series на AOL Ник Райнер признава, че не е имал близки отношения с баща си през детството си. Както сам посочва, че те са имали различни интереси, което ги държало на разстояние. Според него, съвместната им работа по филма "Being Charlie“ била повод за сближаване и разбиране.

От своя страна, Роб Райнер говори с топли думи за сина си, наричайки го "душата на филма“.


