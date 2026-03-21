Говорител на иранското министерство на петрола заяви, че страната няма петрол в танкери в морето, който може да бъде продаден. В публикация в социалната мрежа Х Саман Годуси подчертава, че Техеран няма и излишък от суровината, която да предложи на международните пазари.
Повод за позицията на Годуси е решението на американския министър на финансите Скот Бесент САЩ временно да премахнат санкциите срещу Иран за петрол, който се намира в танкери в морето. Лицензът за операциите действа до 19 април. По сметките на Бесент това трябва да освободи около 140 милиона барела суров петрол.
Този ход има за цел психологически да се контролират световните пазари и да се понижи цената на суровината, отбелязва говорителят на иранското министерство на петрола.
Борсите, обаче, не реагират по този начин, тъй като основно се следи какво ще се случи с отварянето на корабоплаването по Ормузкия проток, както и ударите по енергийна инфраструктура както в Иран, така и в държавите от Персийския залив.
текст: Милен Кандарашев
Иран: Нямаме петрол в танкери за продажба
