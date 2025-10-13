© ХАМАС освободи втората група от 13 заложници, след като първоначално освободи седем души, предава Hurriyet.



Беше отбелязано, че израелските заложници са били предадени на служители на Червения кръст, които са дошли в Хан Юнис.



"Фокус" припомня, че в рамките на споразумението за прекратяване на огъня в Газа, постигнато в Египет, беше обявено, че седем израелски заложници са предадени на Червения кръст. Сред осовбодените в първата фаза бе и Матан Ангерст, който има двойно израелско и българско гражданство. Беше отбелязано, че палестинските затворници са качени на автобуси, за да бъдат освободени.