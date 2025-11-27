Фон дер Лайен: Ще продължим с натиска към Русия

© Лидерите на европейските страни, подкрепящи Украйна, така наречената коалиция на желаещите, настояха във вторник да продължат да оказват натиск върху Русия със санкции във видеоразговор с американския секретар Марко Рубио, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Reuters.



"Тъй като натискът остава единственият език, от който Русия разбира, ние ще продължим да го увеличаваме, докато не се появи истинска готовност да се ангажираме по надежден път към мир“, каза тя в своя публикация в X.



Тя заяви, че коалицията ще продължи да подкрепя Украйна и че централен момент в преговорите е финансирането на Украйна, което включва използването на замразени руски суверенни активи.



"Докато Европа и нейните партньори са изцяло ангажирани в търсенето на справедлив и устойчив мир, снощи Русия ескалира атаките си срещу Киев, като ракети и дронове дори нарушиха въздушното пространство на Молдова и Румъния.



Интересите на Украйна са наши интереси", написа още фон дер Лайен.