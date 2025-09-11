ЗАРЕЖДАНЕ...
|ФБР откри оръжието, с което е убит Чарли Кърк
Агентът на ФБР Робърт Болс, заявява "Мога да ви кажа, че открихме това, което смятаме, че е оръжието, използвано при вчерашната стрелба, а именно пушка.“
"Тази пушка беше открита в гориста местност, откъдето стрелецът е избягал. Лабораторията на ФБР ще анализира това оръжие.“
Болс добавя, че са открили и "отпечатък от длан и отпечатъци от предмишница за анализ.
По-рано стана ясно, че два видеоклипа, кото са публикувани в социалните мрежи показват фигура на покрива на близка сграда на кампуса преди стрелбата срещу Чарли Кърк.
Първият видеоклип показва нещо, което прилича на човек, лежащ на земята.
Лицето, което снима, посочва: "Има някой на покрива точно там... току-що избяга“.
Кадрите са заснети на около 135 м от мястото, където е седял Чарли Кърк, когато е бил прострелян.
Второто видео е заснето в момента след изстрела.
Заснето е от прозореца над него. Вижда се силует, който изглежда да стои и да се отдалечава от ръба на покрива.
