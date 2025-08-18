ЗАРЕЖДАНЕ...
|Евакуираха "Таймс Скуеър"
Според органите на реда, устройство с цилиндрична форма е било открито около 10:30 ч. пред входната врата на участък в центъра на града. Полицията е отцепила 7-мо авеню между 42-ра и 43-та улица за пешеходци и превозни средства. Екипът за обезвреждане на бомби е бил извикан да разследва устройството и в крайна сметка е преценил, че обектът не представлява сериозна заплаха. Сградата на нюйоркската полиция е била евакуирана като предпазна мярка, съобщиха служители.
Полицията съобщи, че видео показва мъж, който е оставил "фалшивото“ устройство пред полицейското управление.
Мъжът е обявен за издирване.
