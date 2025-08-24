Експлозия в магазин за играчки в Москва

© Най-малко един човек е загинал, след като газова бутилка се взриви в емблематичен магазин за играчки в Москва, Русия, пише Reuters.



Експлозията е станала в известения на повечето руснаци магазин за играчки "Детски мир“. Той се намира на площад Лубянка, близо до централата на Федералната служба за сигурност (ФСБ).



"За съжаление, според предварителна информация, в резултат на инцидента има един загинал и няколко души ранени“. Това заяви кметът на Москва Сергей Собянин.



Руските информационни агенции съобщават, че сградата, в която има редица ресторанти, други магазини, кино и въпросния магазин за играчки, е евакуирана.