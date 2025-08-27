ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Две деца са убити при стрелба в католическо училище в САЩ
''Децата са били на осем и десет години'', заяви О'Хара по време на извънредна пресконференция пред медиите
Родителите им са били уведомени, допълни началникът на полицията.
Засега се знае за близо 20 ранени, като двама от пострадалите при стрелната са в критично състояния.
Полицията съобщи също, че извършителят е около 20-годишен мъж, без криминално досие.
Той е отнел живота си с огнестрелно оръжие, малко преди полицията да пристигне на мястото на трагедията.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 407
|предишна страница [ 1/68 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Въвежда се четиридневна работна седмица с 10-часови смени в Гърци...
14:11 / 26.08.2025
Тръмп твърди, че лидерите на ЕС го наричат "президент на Европа"
21:04 / 25.08.2025
Израел нанесе въздушен удар по столицата на Йемен
21:22 / 24.08.2025
Банкери: Най-големите икономики в света ще имат недостиг на работ...
17:13 / 24.08.2025
Три сестри загинаха при преобръщане на мигрантска лодка
16:50 / 24.08.2025
Експлозия в магазин за играчки в Москва
14:40 / 24.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS