Двама души загинаха, а 18 бяха ранени, след като камион се заби в пазар в Южна Корея

© Двама души загинаха, а 18 бяха ранени, след като камион се блъсна в пазара "Джейл“ в град Бучон, югозападно от Сеул, съобщиха южнокорейски власти тази сутрин, предава Reuters.



Инцидентът е станал около 11:00 часа местно време. Водачът на камиона е изгубил контрол над управлението му в разстояние на около 150 метра.



Шофьорът, който е на около 60 години, не е бил под влияние на алкохол. Той е бил задържан от полицията на мястото на инцидента.