Два самолета се сблъскаха, има загинал и ранени

© Един човек загина, а други трима бяха ранени, след като два малки самолета се сблъскаха, докато се опитваха да кацнат на летище в Колорадо, пише ABC News.



Cessna 172 и Extra Flugzeugbau EA300 са се приближили до общинското летище "Форт Морган", когато са се ударили във въздуха, според Федералната авиационна администрация (FAA). Властите казаха, че са получили съобщение за катастрофата около 10:44 ч. местно време в неделя.



Двама пътници в Cessna са получили леки наранявания, докато единият пътник във втория самолет е откаран в местна болница. Четвъртият човек е починал на място.



FAA и Националният съвет за безопасност на транспорта (NTSB) разследват причината за инцидента.