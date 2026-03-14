Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Трима членове на кувейтската армия получиха леки наранявания, след като два дрона повредиха военновъздушната база ''Ахмед Ал-Джабер'' на страната от Персийския залив в събота, съобщи говорител на Министерството на отбраната в изявление, предава Times of Israel.

Системата за противовъздушна отбрана на Кувейт е прихванала още три дрона, а други два са паднали извън зоната на това, което министерството нарече ''зона на заплаха'' и не са представлявали опасност.

В началото на войната три американски изтребителя бяха погрешно свалени от приятелски огън на Кувейт по време на иранска атака. Кувейт е и мястото, където шест американски войници бяха убити при удар с дрон срещу команден център