Доналд Тръмп: Мирният план между САЩ и Русия за Украйна не е "окончателното предложение"

© Доналд Тръмп заяви, че неговият 28-точков мирен план за Украйна "далеч“ не е "окончателното предложение“ преди кризисните преговори в Женева, пише SkyNews.



Срещайки се в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Южна Африка, европейски и други западни лидери се стремяха да отговорят на искането на президента на САЩ Украйна да приеме плана, изготвен от администрацията на Тръмп и Кремъл.



В съвместно изявление в събота те заявиха, че планът, обявен в петък, може да послужи като основа за преговори за прекратяване на войната на Русия в Украйна, но изисква "допълнителна работа“.



В резултат на това в неделя в Женева, Швейцария, беше набързо свикана среща, на която съветниците по националната сигурност от E3 - Франция, Великобритания и Германия - ще се срещнат с представители на ЕС, САЩ и Украйна за по-нататъшни дискусии.



Преди преговорите, Володимир Зеленски заяви във видео обръщение към нацията си, че украинските представители на преговорите "знаят как да защитят украинските национални интереси и точно какво е необходимо, за да се предотврати“ ново нашествие на Русия.



"Истинският мир винаги се основава на сигурност и справедливост“, добави украинският лидер.



28 -точковият мирен план многократно наподобява списъка с искания, многократно заявени от Кремъл, откакто той започна пълномащабното си нахлуване в Украйна преди близо четири години, и ако бъде приет, Украйна ще отстъпи територия на Русия и ще намали числеността на армията си.



Тръмп заяви, че иска отговор от Украйна до четвъртък, като същевременно намекна, че е възможно удължаване на срока.



В събота Тръмп заяви пред репортери пред Белия дом, че планът не е "окончателното предложение“, когато е бил попитан.



Той каза: "Искаме мир, това трябваше да се случи отдавна. Войната в Украйна с Русия никога не трябваше да се случва. Ако бях президент, никога нямаше да се случи. Опитваме се да я прекратим. По един или друг начин, трябва да я прекратим.“



Неговият държавен секретар Марко Рубио настоя, че мирното предложение е изготвено от САЩ, въпреки това, което няколко сенатори твърдят, че е "списък с руски желания“.



"Това се основава на информация от руската страна. Но също така се основава на предишна и текуща информация от Украйна“, каза Рубио.







Лидерите се стремят да балансират похвалите за опита на президента Тръмп да сложи край на войната с признанието, че някои условия в предложението му са неприемливи за Киев.



"Има много неща, които не могат да бъдат просто американско предложение, което изисква по-широки консултации“, заяви френският президент Еманюел Макрон в кулоарите на Г-20, добавяйки, че споразумението трябва да осигури мир за украинците и "сигурност за всички европейци“.



Германският канцлер Фридрих Мерц подчерта важността на подкрепата за Украйна за Европа.



"Ако Украйна загуби тази война и евентуално се разпадне, това ще окаже влияние върху европейската политика като цяло, върху целия европейски континент. И затова сме толкова ангажирани с този въпрос“, каза той.



Премиерът сър Киър Стармър заяви пред репортери в Йоханесбург: "Загрижени сме за [ограниченията на военните], защото е от основно значение Украйна да може да се защити, ако има прекратяване на огъня.“



Той каза, че предложението "изисква допълнителна работа“, добавяйки: "И затова е постигнато споразумение, че утре [неделя] в Женева ще има висши американски служители, европейски съветници по националната сигурност, включително британската Агенция за национална сигурност, и очевидно украинци, които ще работят по-нататък по проекта.“



Сър Киър е разговарял и с г-н Тръмп, като е предал на американския лидер дискусиите, проведени на Г-20, според говорител на Даунинг стрийт, който е добавил, че двамата лидери ще разговарят отново в неделя.



Междувременно сър Киър, който защити решението си да лети до Г-20 дни преди трудния бюджет , заяви, че ролята на Г-20 е "критична в този момент“.



"Г-20 е работила заедно и преди, за да реши фундаментални проблеми в световната икономика. Трябва да намерим начини да играем отново конструктивна роля днес пред лицето на световните предизвикателства“, каза той.



"Бих искал да видя как се обединяваме около петточков план за растеж, който не оставя никого настрана.“



САЩ обаче бойкотират преговорите.



Администрацията на Тръмп ясно заяви несъгласието си с дневния ред на Г-20 на Южна Африка по-рано тази година, когато страната започна да провежда срещи преди срещата на върха. Южна Африка определя дневния ред като страната, която поема ротационното председателство на Г-20.



Лидерите на Г-20 нарушиха традицията и приеха декларация в началото на срещата си на върха - въпреки противопоставянето от страна на САЩ.



Винсент Магвеня, говорител на южноафриканския президент Сирил Рамафоса, заяви, че декларацията на лидерите е била приета единодушно в Йоханесбург.



По-късно Белият дом обвини Южна Африка, че отказва да улесни плавния преход на председателството на Г-20.







Блокът Г-20 е сформиран през 1999 г. като мост между богатите и бедните страни за справяне със световните финансови кризи.



Въпреки че често действа в сянката на могъщата група от седем държави, членовете на Г-20 представляват около 85% от световната икономика, 75% от международната търговия и повече от половината от световното население.