"Дистригаз" за експлозията в блок в Букурещ: Екипите са установили наличието на природен газ в стълбището
Автор: Елиза Дечева 15:27Коментари (0)52
©
"Дистригаз Суд“, компанията, отговорна за разпределението на природен газ, обяви, че нейните екипи за интервенция са били извикани отново тази сутрин, за да проверят блока, в който по-късно експлозия унищожи няколко апартамента, пише Digi24. 

"Фокус" припомня, че вследствие на инцидента, трима души загинаха, а други близо 13 бяха ранени. Началникът на ДСУ, Раед Арафат, заяви, че "сградата е изложена на риск от срутване“

Според компанията на мястото на инцидента е установено, че пломбата на газовия вентил – затворен предния ден поради теч – е била счупена. Представителите на "Дистригаз“ твърдят, че екипите им са пристигнали точно в момента на експлозията. 

"На 16 октомври, около 07:08 часа, Центърът за спешни повиквания и отстраняване на неизправности в газовата система на Distrigaz Sud Rețele е получил уведомление за наличието на миризма на газ в сградата на горепосочения адрес. Екипите за интервенция на компанията незабавно са отишли ​​на място, където със специализирано оборудване са установили наличието на природен газ в съответното стълбище и са предприели мерки за безопасност за спиране на подаването на природен газ към съответната сграда, като са запечатали свързващия кран в 09:18 часа на същия ден, в съответствие с действащото законодателство“, съобщават от компанията. 

"Сутринта на 17 октомври 2025 г., около 08:44 ч., Центърът за спешни повиквания е бил уведомен отново за наличието на миризма на природен газ в същата сграда. Екипите за интервенция на компанията са пристигнали на място по време на експлозията. По същото време на място са пристигнали и пожарникари, а агентът на Distrigaz Sud Rețele е установил счупеното уплътнение на клапана, затворено предния ден“, съобщава Distrigaz Sud.

Малко след трагедията, Националният орган за регулиране на енергетиката обяви, че ще разследва как операторът е реагирал на оплакванията на живущите в сградата.


