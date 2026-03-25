Според генералния директор на Shell Европа е следващата, която ще "понесе удара“ от блокадата на Ормузкия проток. Той отбеляза, че недостигът вече засяга авиационното гориво, а наред са дизелът и бензинът, предава The Guardian.
Европа през април може да се сблъска с недостиг на електроенергия и гориво, ако Иран не вдигне блокадата на Ормузкия проток, заявява генералният директор на Shell Уейл Сауън на голяма конференция на нефтената индустрия в Тексас.
"Южна Азия първа пое основния удар. След това това се прехвърли върху Югоизточна Азия, Североизточна Азия, а през април – в по-голяма степен върху Европа“, заявява той.
Shell е най-голямата европейска нефтена компания, отбелязва изданието. Компанията е понесла загуби в размер до 750 млн. долара след ракетния удар на Иран по нейния завод за преработка на газ в Катар, пише The Telegraph. Вестникът нарече този обект "перлата в короната“ на Shell. Според Сауън конфликтът в Близкия изток, който продължава вече четвърта седмица, вече се отрази на доставките на авиационно гориво. След това ще последват прекъсвания в доставките на дизелово гориво, а след това и на бензин с настъпването на летния сезон на автомобилните пътувания.
Сауън също така съобщава, че на този фон Shell разглежда възможността за реализация на проекти за добив на природен газ във Венецуела, както и оценява перспективите в нефтената индустрия на страната. До края на годината компанията може да одобри един-два проекта, ако фискалната и правната ситуация го позволят.
През този месец Shell вече подписа предварителни споразумения с правителството на страната за разработване на нефтогазови проекти, пише Reuters.
На фона на операциите на САЩ и Израел срещу Иран и фактическото блокиране от последния на транзита на кораби с гориво през Ормузкия проток европейските страни се оказаха практически отрязани от доставките от Персийския залив. Освен това цените на енергийните суровини по целия свят рязко се повишиха.
Директорът на най-голямата нефтена компания на континента алармира за последствията от войната в Иран
