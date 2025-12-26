Четирима туристи загинаха при лавина в Гърция

© Лавина уби четирима туристи в планината Вардусия в област Фокида, в централна Гърция, съобщава Skai TV.



Гръцки спасители са открили днес телата на четирима души, 3-ма от които бяха обявени за издирване от местните власти по-рано през деня.



Според канала, издирването на тримата алпинисти, пристигнали от Атина и опитващи се да изкачат билото на Вардусия, е завършило трагично: те са били открити в безсъзнание под снега. С тях е открито и тялото на жена, за която се твърди, че е била спътница на един от алпинистите.



Връзката с тримата алпинисти е прекъсната на 25 декември. Веднага е започната мащабна издирвателна операция, довела до откриването на колата им в района на Атанасиос Диакос, откъдето вероятно са започнали прехода си в планината.



След това спасителите откриват следи от изчезналите алпинисти, за които се смята, че са попаднали под лавина. За търсене на алпинистите под снега са използвани термовизионни камери и дронове. С тяхна помощ са открити телата на туристите.