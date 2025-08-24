ИЗПРАТИ НОВИНА
Четирима младежи загинаха след падане в пропаст в Румъния 
Автор: Елиза Дечева 14:16Коментари (0)513
Четирима души загинаха вчера, след като колата им падна в пропаст в планинския район Портареаса, разположен в окръг Арджеш, Румъния, пише Digi24.

На мястото на инцидента веднага са пристигнали пожарникари, полиция и планински спасители.

23-годишен мъж, който е бил ранен, е бил взет с медицински хеликоптер. 

Отделът за извънредни ситуации информира, че четирима от общо пет души, на възраст между 20 и 23 години са починали, след като превозното им средство паднало в пропаст.

Изясняват се причините, довели до инцидента.


