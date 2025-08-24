ЗАРЕЖДАНЕ...
|Четирима младежи загинаха след падане в пропаст в Румъния
На мястото на инцидента веднага са пристигнали пожарникари, полиция и планински спасители.
23-годишен мъж, който е бил ранен, е бил взет с медицински хеликоптер.
Отделът за извънредни ситуации информира, че четирима от общо пет души, на възраст между 20 и 23 години са починали, след като превозното им средство паднало в пропаст.
Изясняват се причините, довели до инцидента.
