ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Четирима души бяха убити, а 14 са ранени при стрелба на семейно събиране
Автор: Борислава Благоева 11:36Коментари (0)502
©
Четирима души бяха убити, а 14 бяха ранени при стрелба на семейно събиране в Стоктън, Северна Калифорния, в събота, съобщава местните власти, предава The Guardian.

"Стрелбата е станала на детски рожден ден. В контакт съм със служителите и служителите по сигурността, за да разбера какво точно се е случило. Ще настоявам за точна информация и отговори“, написа заместник-кметът на Стоктън Джейсън Лий във Facebook.

Полицията заяви, че е получила съобщения за стрелба близо до блок 1900 на авеню "Лусил“ в Стоктън малко преди 18:00 часа местно време в събота.

Жертвите, които варират от "непълнолетни до възрастни“, са били откарани в местни болници, заявява Хедър Брент, говорител на шерифската служба на окръг Сан Хоакин. "Това, което потвърдихме към този момент, е, че е имало банкетна зала, където семейство е празнувало.“

От шерифската служба заявиха, че детективите "работят за установяване на обстоятелствата, довели до тази трагедия“.

"Предварителните индикации сочат, че това може да е целенасочен инцидент и разследващите проучват всички възможности“, се казва още в съобщението.


Още по темата: общо новини по темата: 464
29.11.2025 Стрелба по време на Черния петък в Калифорния, трима души са ранени в търговски център
16.11.2025 Пилотът, загинал при самолетната катастрофа в Хърватия, имал българско гражданство?
15.11.2025 Загинал и ранен след самолетна катастрофа в Сърбия
13.11.2025 Двама души загинаха, а 18 бяха ранени, след като камион се заби в пазар в Южна Корея
12.11.2025 Радев изпрати съболезнователно писмо до Ердоган
11.11.2025 Турски военен самолет с 20 души на борда се разби на границата между Грузия и Азербайджан
предишна страница [ 1/78 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Нова беда сполетя Гърция
18:35 / 29.11.2025
Папа Лъв XIV посети Синята джамия в Истанбул
13:05 / 29.11.2025
Взрив на танкер в Черно море
22:10 / 28.11.2025
Семейството от Германия вероятно e отровeнo с фосфин
09:00 / 28.11.2025
Броят на жертвите в пожара в Хонконг достигна 83 души
20:28 / 27.11.2025
Простреляха двама войници от Националната гвардия на САЩ до Белия...
22:34 / 26.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
09:15 / 29.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
13:25 / 28.11.2025
Предприемач: Ако България беше една фирма, щях да уволня всички управители
Предприемач: Ако България беше една фирма, щях да уволня всички управители
16:41 / 28.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Обещаната държавна верига "Магазини за хората" се сви до щандове в частни обекти
Обещаната държавна верига "Магазини за хората" се сви до щандове в частни обекти
09:09 / 28.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Генерален план за движение ще моделира трафика
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: