Четирима души бяха убити, а 14 са ранени при стрелба на семейно събиране

© Четирима души бяха убити, а 14 бяха ранени при стрелба на семейно събиране в Стоктън, Северна Калифорния, в събота, съобщава местните власти, предава The Guardian.



"Стрелбата е станала на детски рожден ден. В контакт съм със служителите и служителите по сигурността, за да разбера какво точно се е случило. Ще настоявам за точна информация и отговори“, написа заместник-кметът на Стоктън Джейсън Лий във Facebook.



Полицията заяви, че е получила съобщения за стрелба близо до блок 1900 на авеню "Лусил“ в Стоктън малко преди 18:00 часа местно време в събота.



Жертвите, които варират от "непълнолетни до възрастни“, са били откарани в местни болници, заявява Хедър Брент, говорител на шерифската служба на окръг Сан Хоакин. "Това, което потвърдихме към този момент, е, че е имало банкетна зала, където семейство е празнувало.“



От шерифската служба заявиха, че детективите "работят за установяване на обстоятелствата, довели до тази трагедия“.



"Предварителните индикации сочат, че това може да е целенасочен инцидент и разследващите проучват всички възможности“, се казва още в съобщението.