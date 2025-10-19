ЗАРЕЖДАНЕ...
|BFM: Престъпниците са избягали от Лувъра със скутери
Според източник от полицията на BFM, четирима престъпници, двама, от които в камион, оборудван с товарен асансьор и двама на скутер, се приближили пред музея в 9:30 сутринта, след което използвали асансьора, за да стигнат до галерия "Аполо" на първия етаж, отваряйки прозореца на галерията. След това са използвали мелници, за да разбият две витрини, едната за "бижутата на Наполеон", а другата за "бижута на френските владетели", откъдето са откраднали няколко бижута.
Четиримата престъпници са избягали от музея с два скутера. Престъплението е продължило общо седем минути, пише Tanjug.
Ръководителят на френското Министерство на културата Рашид Дата заяви в ефира на TF1, че недалеч от музея, служители на реда са открили едно от откраднатите украшения.
Според френските медии въпросното бижу е короната на императрица Евгения.
ИЗПРАТИ НОВИНА
