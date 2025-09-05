ИЗПРАТИ НОВИНА
Автобус падна в пропаст в Шри Ланка: 15 души загинаха, 16 са ранени
В планинския район на Шри Ланка 15 души загинаха, а 16 бяха ранени, след като пътнически автобус излезе от пътя и падна в пропаст дълбока около 300 метра, съобщи днес говорителят на полицията Фредрик Утлър, предава Arab News.

Инцидентът е станал в четвъртък вечерта близо до град Велавая, на около 280 километра източно от столицата Коломбо, пояснява говорителят на полицията.

Сред 16 ранени при катастрофата са и 5 деца.

Утлър допълни, че първоначалното полицейско разследване е разкрило, че шофьорът управлявал автобуса, е карал с висока скорост, като вследствие на това е загубил контрол над него, удряйки друго превозно средство и предпазните мантинели, преди да падне от скала в 300 метровата пропаст.

По време на инцидента в автобуса са пътували близо 30 души.

Местната телевизия показа кадри на тежко повредения автобус, лежащ на дъното на пропастта, докато войници се опитват да отстранят останките.

Смъртоносните автобусни катастрофи са често срещани в Шри Ланка, особено в планинските райони, често поради безразсъдно шофиране и лошо поддържани и тесни пътища.


