Арестуваха българин за убийството на бившата му съпруга в Калифорния
Автор: Николина Александрова 20:29
©
Американската полиция е арестувала българина Венко Господинов за убийството на бившата си съпруга (Роси) в калифорния. Това става ясно от съобщение на полицията на Сан Хосе (SJPD), Калифорния, САЩ.

В неделя, 5 октомври 2025 г., около 2:49 ч. сутринта, служители на полицейското управление в Сан Хосе са се отзовали на сигнал за подозрителни обстоятелства в жилище в блок 900 на Уейнрайт Драйв. Сигналът е подаден от възрастния син на жертвата, който е съобщил на полицията, че е намерил майка си мъртва. Пристигналите на място полицейски служители са открили възрастната жена в жилището, като жената е била мъртва и е имала следи от наранявания по тялото си.

Детективи от отдела за убийства се отзовали на мястото и бързо идентифицирали Венко Господинов като основен заподозрян. Използвайки данни от ALPR, детективите разбрали, че заподозряният Господинов може да е бил в района на Капитолия, и уведомили местните власти. Служители на Калифорнийската пътна полиция открили заподозряния Господинов в град Капитолия малко след това и го задържали без инциденти. След това той е прехвърлен в ареста на SJPD и транспортиран обратно в град Сан Хосе, където в крайна сметка е регистриран в главния затвор на окръг Санта Клара за убийство.

Мотивът и обстоятелствата около събитието все още се разследват.


