© Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Антъни Джошуа е ранен при автомобилна катастрофа, при която са загинали двама души, предава RING.



Джипът Lexus, в който е пътувал Джошуа, се е сблъскал със спрял камион по оживена магистрала Лагос-Ибидан в Макун, щат Огун, съобщава вестник Punch.



Във видеото към публикацията се вижда регистрационният номер на джипа, както и Джошуа, седнал в колата, която е със счупено предно стъкло.



36-годишният мъж, чиито родители са нигерийци, е получил леки наранявания, а други двама са "загинали на място“. Разследването за установяване на причината за катастрофата все още продължава.



Anthony Joshua reportedly involved in a car crash in Ogun State. pic.twitter.com/BSr9ANgpH6 — @𝗼𝗻𝗲𝗷𝗼𝗯𝗹𝗲𝘀𝘀𝗯𝗼𝘆 (@OneJoblessBoy) December 29, 2025