Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

© Джеймс Рансън, актьорът, който изигра ролята на Зиги Соботка в сериала на HBO "Наркомрежа“ и участва в много телевизионни сериали и филми, е намерен мъртъв, предава CNN.



Медицинската служба на окръг Лос Анджелис е съобщила в онлайн записите си, че Рансън е починал в петък в резултат на "самоубийство".



Рансън е участвал във филмите "То: Част втора“, "Черният телефон“ и "Черният телефон 2“, както и в телевизионни сериали, сред които полицейската драма Bosch и Poker Face.