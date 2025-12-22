ЗАРЕЖДАНЕ...
|Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Медицинската служба на окръг Лос Анджелис е съобщила в онлайн записите си, че Рансън е починал в петък в резултат на "самоубийство".
Рансън е участвал във филмите "То: Част втора“, "Черният телефон“ и "Черният телефон 2“, както и в телевизионни сериали, сред които полицейската драма Bosch и Poker Face.
