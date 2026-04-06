Звездата от хитовия сериал "Мамник“ Галя Александрова празнува своя втори рожден ден на Кръстовден след преживяна зловеща катастрофа. Преди три десетилетия актрисата оцелява по чудо при челен сблъсък с цистерна, който променя живота ѝ завинаги.

Трагедията се разиграва точно на големия християнски празник, когато автомобилът на актрисата е помлян от тежкотоварния камион. Екранната Венета от трънското село Вракола се разминава на косъм от смъртта, но ударът оставя тежки физически следи.

Лицето на актрисата е сериозно пострадало при инцидента. Лекарите успяват да спасят визията ѝ след сложни интервенции и 22 шева.

Благодарение на лекарската намеса, актрисата на Старозагорския театър успява да върне своята красота и да продължи кариерата си на сцена и екран.

Преживяното премеждие оставя дълбок отпечатък в съдбата на Галя Александрова. Всяка година на Кръстовден тя събира близките си на курбан за здраве, пише Blitz.

Освен с ролята си на Венета от "Мамник" Галя Александрова е популярна и като Бонка в "Пътят на честта“.