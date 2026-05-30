Дарина Калчева Георгиева-Павлова е родена на 30 май 1963 година в Казанлък. Произхожда от работническо семейство. Баща й работи като шлосер във военния завод "Арсенал" в Казанлък. Майка й почива още преди да е навършила пълнолетие.

Следва в НАТФИЗ в класа на проф. Елка Михайлова. Снима се във филма на режисьора Рангел Вълчанов "А сега накъде?" (1988), където играе второстепенна роля на манекенка.

През 1989 г. се омъжва за Илия Павлов, който в началото на прехода става известен като президент на "Мултигруп" и една от най-влиятелните икономически групировки през 90-те години и началото на ХХI в България.

Като негова съпруга тя придобива популярност на бизнесдама, която притежава фирмата "Мегаталант" за модели и организиране на конкурса "Мис България".

Името й нашумява и покрай дарението от 1000 долара, което прави за предизборната кампания на Хилари Клинтън (тогава кандидат-сенатор), но то е отказано поради обвинения, че компаниите на Павлов са свързани с престъпния свят и бившето комунистическо разузнаване.

След убийството на Илия Павлов

През 1998 г. Илия Павлов получава американско гражданство и съпругата и децата му се преместват в САЩ, където той закупува имоти.

След убийството на президента на "Мултигруп" Дарина Павлова наследява неговото богатство, което е оценявало на 1,5 млрд. долара, а Павлов е нареден на 8-мо място сред най-богатите в Източна Европа. Заедно с децата си тя се премества в САЩ и няколко години нищо не се чува за нея.

В някогашния бизнес на "Мултигруп" тя остава начело на някои от фирмите в туризма. По думите на Павел Найденов, баща на Илия Павлов, Дарина Павлова управлява 84% от "Балкантурист", чрез които се държат някои хотели, сред които и "Гранд хотел Варна". След 2010 г. тя изтегля част от средствата си от САЩ и ги инвестира в Италия.

В компанията на Силвио Берлускони

Дарина Павлова отново влиза в новините, след като се установява в Рим и се появяват нейни снимки в компанията на бившия италиански премиер и медиен магнат Силвио Берлускони, като в медиите тя е представена като лице от неговия приятелски кръг.

През 2012 г. италианският седмичник "Еспресо" публикува информация за бизнесдамата, като посочва че богатството й е около 400 млн. долара, но част от него е загубила при инвестиции на фондовата борса на САЩ. Изданието твърди, че тя е обявила за продажба част от имотите си отвън океана, както и луксозна яхта за 2 млн. долара.

Освен с Берлускони Дарина Павлова пълни светските хроники и със снимки на някои известни холивудски звезди, демонстрирайки по този начин приятелство с тях по време на светски партита или на пищни отпразнувания на рождения й ден.

Неуспешен опит като продуцент

В Италия Дарина Павлова се опитва да продуцира предаването "Сънувайки Италия", разказващо за поколенията италианци, живеещи в САЩ, но запазили традициите си. Шоуто се излъчва по канала Rete 4 на медийната група RTI Mediaset, част от медийната империя на Силвио Берлускони. Предаването обаче не успява да събере рейтинг и е замразено.

Жури в шоу на Слави Трифонов

През февруари 2015 г. тя се връща в България след покана да бъде част от журито на шоуто "България търси талант" по Би Ти Ви, продуцирано от Слави Трифонов.

Принадлежността на Дарина Павлова към бившата Държавна сигурност е разкрита при проверката на едноличните търговци, които организират хазартни игри и членовете на управителни, контролни и надзорни органи и прокуристите на юридически лица, организиращи хазартни игри.

Тя е проверена в качеството си на член на Надзорния съвет на "Град хотел Варна" като представител на фирмата "Пи Еф Ейч Лимитид" – Вадуц и член на Надзорния съвет на хотел "Интернационал" АД, София.

Тя е вербувана през април 1989 г. от Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия като съдържател на явочна квартира под псевдонима "АНТЕНА". Според регистрацията й в Шесто управление тя е привлечена към неговия отдел 01 "Художествено-творческа интелигенция".

Досието й е унищожено с протокол на 30 януари 1990 г., ден след като тогавашният министър на вътрешните работи ген. Атанас Семерджиев се разпорежда за тайното прочистване на архивите на репресивния апарат на БКП.

Делата на съдържателите на явочни квартири, които в цялата система на ДС наброяват близо 10 000 души, са почти изцяло унищожени, за да не се разкрие агентурния апарат, срещнат в явочните квартири, използвани обикновено за срещи на оперативни работници с агенти.