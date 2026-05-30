Йордан Йончев - Гъмзата и Георги Милчев - Годжи предизвикаха усмивки сред последователите си в социалните мрежи, след като публикуваха нестандартна снимка, генерирана с изкуствен интелект, от "морето".

На кадъра двамата музиканти са облечени в хотелски униформи с баджове на ревера, което ги представя като част от персонала на морски комплекс. Снимката е придружена е краткия текст: "G&G на море!Бачкаме допълнително, за да можем да си посрещнем нуждите". Шеговитата публикация бързо събра внимание, а текстът на Гъмзата под снимката провокира множество реакции.

Той се пошегува, че "работят допълнително“ на морето като рецепционисти и хора за всякакви задачи, за да си осигурят нужните средства.

Гъмзата уточни с чувство за хумор, че няма нищо притеснително и всичко е наред и че кадърът е по случай на новата им обща песен "Абракадабра".

Двамата музиканти са известни с доброто си настроение и често споделят забавни моменти както на сцената, така и извън нея, което допълнително ги прави симпатични на публиката.